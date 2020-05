PVDA wil debat over LEZ op de gemeenteraad: “Niet halsoverkop weer invoeren” Sabine Van Damme

08 mei 2020

Zoals te verwachten viel, zal de LEZ opnieuw ter discussie komen op de volgende gemeenteraad. De stad zal vanaf 18 mei weer boetes uitschrijven voor wie ongeoorloofd de LEZ inrijdt. Maar PVDA vraagt daarmee te wachten, minstens tot de zomer.

“We moeten lessen trekken uit de coronacrisis en kijken naar wat écht essentieel is”, zegt Tom De Meester. “Het sociaal leven begint zich nog maar net een klein beetje te herstellen, het is niet het moment om mensen nu met boetes te gaan ‘ambeteren’. Voor de burgemeester is de LEZ precies het eerste dat uit de lockdown moet. Sociaal contact, vrienden en familie zien, de vrijheid om ons te verplaatsen, dàt moet nu de hoofdzaak zijn en de asociale LEZ-boetes staan daar haaks op. We mogen nog niets doen in de binnenstad, maar binnenkort mogen we wel al betalen als we er naartoe rijden.” De PVDA blijft tegen de LEZ en vraagt een debat op de gemeenteraad. “Laten we vanaf nu kiezen voor een breed gedragen luchtkwaliteitsbeleid in plaats van een conflictmodel”.

Officieel werd de LEZ nooit afgevoerd, en dus wordt ze nu ook niet weer ingevoerd. Alleen heeft de stad gedurende de lockdownperiode geen boetes verstuurd naar overtreders, enkel waarschuwingen. Vanaf 18 mei zal er wel opnieuw beboet worden.