PVDA stemde eerst voor de LEZ, en is er nu tegen: “Al onze sociale voorstellen zijn afgeschoten” Sabine Van Damme

13 februari 2020

19u03 0 Gent Maandag (of dinsdag) staat er opnieuw een heikel punt op de gemeenteraad: het al dan niet uitbreiden van de Lage Emissiezone. Het is bekend dat de meerderheidspartijen sp.a en Open Vld daar Maandag (of dinsdag) staat er opnieuw een heikel punt op de gemeenteraad: het al dan niet uitbreiden van de Lage Emissiezone. Het is bekend dat de meerderheidspartijen sp.a en Open Vld daar niet voor staan te springen . Nu dienden de oppositiepartijen allemaal voorstellen in tégen die LEZ-uitbreiding, zelfs PVDA, die de LEZ eerst mee goedkeurde.

“Klopt”, zegt Tom De Meester. “Wij hebben het invoeren van de LEZ eerst mee goedgekeurd. Maar we waren toen al een koele minnaar. We hebben van bij het begin gesteld dat de sociale impact van die maatregel essentieel was voor ons. De meerderheid beloofde toen plechtig dat er sociale maatregelen zouden komen, maar die werden pas een paar maanden later voorgesteld. Omdat wij eerlijke oppositie willen voeren en niet zomaar tegen alles willen zijn, hebben we de LEZ dus eerst mee goedgekeurd. We wilden het een eerlijke kans geven.”

Maar nu is PVDA dus radicaal tegen. “De sociale maatregelen volstaan helemaal niet. Die LEZ is de meest asociale en elitaire milieumaatregel ooit. Elk sociaal voorstel dat wij hebben gedaan – gratis openbaar vervoer, uitbreiden van het openbaar vervoer – het is allemaal afgeschoten. We hebben de meerderheid de kans gegeven om sociale begeleidingsmaatregelen uit te werken, maar ze hebben het helemaal verprutst. Dus een uitbreiding is voor ons absoluut onbespreekbaar.” Ook N-VA en Vlaams Belang vragen op de gemeenteraad om het uitbreiden van de LEZ af te voeren.

De LEZ-discussie werd deze week ook al in het parlement gevoerd, waar Conner Rosseau zei geen grotere of nieuwe LEZ meer wil, zonder extra voorwaarden. De Gentse socialist Joris Vandenbroucke sprak zich eerder ook al uit tegen het ‘zomaar’ uitbreiden van de LEZ zonder evaluatie van de huidige zone. Maar sp.a zit in Gent wel in de meerderheid, en die meerderheid heeft een bestuursakkoord goedgekeurd waarin de uitbreiding van de LEZ staat opgenomen. Eén voordeel heeft deze meerderheid wel: in het bestuursakkoord staat geen timing opgenomen, dus er kan gerekt worden met jaren. Alleen zal Groen nooit toestaan dat de uitbreiding van de LEZ wordt afgevoerd. Hooguit uitstel dus, maar geen afstel. En dus ziet het ernaar uit dat de meerderheid volgende week geen tweede keer op rij zal breken.

