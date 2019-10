PVDA snoeihard over stadsbudget: “Waarom krijgen we de cijfers niet? Is er geen begroting misschien?” Sabine Van Damme

22 oktober 2019

17u24 0 Gent Op de gemeenteraad maandagavond probeerde Tom De Meester van PVDA tot tweemaal toe de cijfers van de stadsbegroting te ontfutselen. “Er zijn plannen voorgesteld, maar ik zie nergens tabellen. Is er geen begroting misschien?” Een antwoord kreeg hij niet.

Eerst probeerde De Meester om via een ‘hoogdringende vraag’ zicht te krijgen op de begroting. Die werd vorige week voorgesteld, met allerlei concrete en minder concrete plannen, en ook duidelijke cijfers van wie wat mag uitgeven. “Maar ik zie nergens waar jullie dat geld gaan halen? Waar zijn de tabellen met inkomsten?” Voorzitter Zeneb Bensafia blokte de vraag af, door te zeggen dat er niks ‘hoogdringend’ aan was. “Ik heb vooral de indruk dat u mij bij hoogdringendheid de mond wil snoeren”, zei De Meester. Een uitspraak waarvoor hij zich later excuseerde.

Bij de bespreking van het Vlaams regeerakkoord, en de consequenties daarvan voor Gent, probeerde hij opnieuw. “We krijgen geld van Vlaanderen, maar hoe past dat dan in het budget? Welke verhoudingen zijn er qua inkomsten? Ik lees dat u 19 miljoen per jaar wil innen door belastingen beter te innen? Is dat dan geld dat we de voorbij jaren niet nodig hadden of zo?” De burgemeester diende hem van antwoord: “We gaan nu geen cijfers geven, in november zullen alle details besproken worden op de gemeenteraadscommissies. Ik stel voor dat u daar naartoe komt.” De Meester liet zich niet doen, en stelde: “Ik heb de indruk dat er gewoon nog geen cijfers zijn, dat jullie helemaal nog niet rond zijn met dat budget. Dat er alleen grote lijnen en mooie plannen zijn bekend gemaakt.” Reactie kreeg hij daarop niet.