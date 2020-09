PVDA organiseert fietstocht langs villa’s van rijke Oost-Vlamingen: “Nee, we wandelen niet door de voortuin van Marc Coucke” Cedric Matthys Sabine Van Damme

20 september 2020

16u39 5 Gent Tom De Meester, fractieleider van PVDA Gent, heeft zondag de aftrap gegeven van de Gentse miljonairsroute. De politieke partij stelde een fietstocht samen langs villa’s en woonwijken van rijke Oost-Vlamingen. “Op benoemen van rijkdom rust het laatste taboe”, zegt De Meester.

Na Antwerpen heeft nu ook Gent een miljonairsoute. De linkse partij PVDA stippelde een fietstocht uit als reactie op extreme rijkdom. Je rijdt er voorbij de villa van Marc Coucke in Merelbeke tot de hoofdzetels van grote bedrijven. Tom De Meester, fractieleider van Gentse PVDA, trapte zondagvoormiddag het initiatief op gang. “De ongelijkheid die er al was voor de coronacrisis, is alleen nog maar groter geworden”, zegt hij. “We willen koste wat het kost vermijden dat de rekening van de crisis naar de coronahelden, de werkende klasse, wordt doorgestuurd. Het belasten van de superrijken is voor ons een logisch alternatief.”

(lees verder onder de foto’s)

Taboe

De PVDA biedt in totaal 75 miljonairsroutes aan over heel België. De routes zijn uitgegeven in een handige brochure op zakformaat en zijn te raadplegen op de website van de lokale PVDA-afdeling. De partij kreeg eerder de kritiek dat het initiatief erg populistisch is, maar die mening deelt De Meester niet. “We brengen de rijkdom gewoon in kaart", vertelt hij. “Mensen weten vaak niet welk verhaal er schuilgaat achter de lange oprijlanen in pakweg Sint-Martens-Latem. Het grote geld zit ergens weggestoken en niemand mag het benoemen. Het is alsof hier het laatste taboe op rust. Daarenboven houden we rekening met de privacy van de bewoners. Tijdens onze rondleidingen geven we uitleg van op de openbare weg. Dus nee: we gaan niet plots door de voortuin van Marc Coucke wandelen.”