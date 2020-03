PVDA klaagt ontslag interimarbeiders Volvo Cars aan door coronavirus Cedric Matthys

19 maart 2020

20u55 0 Gent PVDA heeft zwaar uitgehaald naar Volvo Cars. De extreem-linkse partij klaagt het ontslag van interimarbeiders aan nu de band stil ligt. “Door een lacune in de wetgeving moeten we het contract nu stopzetten als we de mensen bij de heropstart opnieuw willen aannemen", laat de woordvoerster van het bedrijf weten.

“Wij eisen een verbod op alle corona-ontslagen.” Het is alweer een straffe quote van Tom De Meester, fractieleider voor PVDA in Gent. Hij vindt het niet kunnen dat de vele interimarbeiders die tot nog toe aan de slag bij Volvo Cars waren, onlangs hun bon kregen. Het bedrijf in de Gentse haven legde de band stil om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De arbeiders met een vast contract werden economisch werkloos. Voor de interimarbeiders volgde het ontslag. “Interims zijn geen wegwerparbeiders”, vult De Meester aan. “Velen werken daar al meer dan een jaar. Nu worden ze gewoon bij het huisvuil gezet.”

Anciënniteit behouden

Volvo Cars bevestigt het nieuws, maar laat weten dat het om een technische kwestie gaat. “Door een lacune in de wetgeving kunnen we medewerkers met een interimcontract niet op economisch werkloosheid zetten", legt woordvoerster Barbara Blomme uit. “Enkel door hun contract stop te zetten, kunnen we bij de heropstart opnieuw aannemen. Wel is het zo dat deze medewerkers hun anciënniteit bij Volvo Car Gent behouden als ze opnieuw in dienst komen. Daarenboven krijgen ze ook hun bonus voor het werk dat ze in 2019 geleverd hebben.”