PVDA heropent debat: “haal standbeeld Leopold II weg en vervang het door anti-koloniaal kunstwerk Sabine Van Damme

03 juni 2020

18u05 0 Gent Gisteren bleek dat het standbeeld van Leopold II nabij het Zuidpark nog maar eens gevandaliseerd was. Dat gebeurde al vele malen en de stad zette als reactie een excuus-bordje naast het beeld. “Maar dat volstaat duidelijk niet”, zegt Tom De Meester van PVDA. “Haal dat beeld gewoon weg.”

De PVDA wil het standbeeld van Leopold II aan het Zuid vervangen zien door een anti-koloniaal kunstwerk. “De Black Lives Matter-beweging toont eens te meer dat er anno 2020 geen plaats meer is voor koloniale verheerlijking in het straatbeeld”, zegt Tom De Meester. “Leopold II was een massamoordenaar. Vervang dat beeld door een anti-koloniaal kunstwerk dat de aandacht vestigt op de misdaden van Leopold II, al dan niet in confrontatie met het huidige beeld. Organiseer daarvoor een ontwerpwedstrijd. Want welk signaal geven we als stad als we standbeelden van Leopold II laten staan? Een bordje met excuses volstaat niet. Een parkeerboete kun je betreuren, een standbeeld voor een massamoordenaar moet je gewoon slopen. We moeten de koloniale misdaden niet verzwijgen, maar wel bestrijden met een nieuw verhaal van hoop, gelijkheid en solidariteit”.