PVDA boycot Gentse gemeenteraad: “Niveau boerengat, we hebben het gehad met zelfstoef en zelfvoldane arrogantie” Sabine Van Damme

18 december 2019

12u27 33 Gent Om 19 uur hervat de Gentse gemeenteraad van december, voor de derde avond op rij al. Er is al 12 uur lang ‘gedebatteerd’, en het zal nog uren doorgaan. Zonder PVDA dan wel, zij geven er de brui aan. “Terwijl de oppositie tussenkomsten schrapt om het vooruit te laten gaan, verliezen de meerdeheidspartijen zich in zelfstoef. Dit is niet de bedoeling van een gemeenteraad”, briest Tom De Meester.

Met een vlammende mail aan de voorzitter, de ondervoorzitter en alle fractievoorzitters kondigt Tom De Meester aan waarom hijzelf en zijn twee PVDA-collega’s vanavond opvallend afwezig zullen zijn op de gemeenteraad. “Het verloop van de gemeenteraad van gisterenavond laat een wrange nasmaak achter. Zelden een saaier debat meegemaakt. Er is gisterenavond op vraag van de voorzitter duidelijk afgesproken om - gezien het gevorderde uur en de overladen agenda - verdere tussenkomsten zoveel mogelijk te schrappen of minstens in te korten. De oppositiepartijen hebben dat ook gedaan. Maar de meerdeheid denkt eens te meer dat gemaakte afspraken voor iedereen gelden, behalve voor zichzelf. Zij bleven de tijd vullen met langdradige tussenkomsten die dan nog eens absoluut niets met de begroting te maken hadden! Ik heb het stilaan gehad met die zelfvoldane arrogantie, en dat meen ik.”

De gemeenteraad dient niet om de schepenen van de eigen partij te bewieroken of ellenlange algemene beschouwingen voor te lezen Tom De Meester

“De gemeenteraad dient niet om de schepenen van de eigen partij te bewieroken of ellenlange algemene beschouwingen voor te lezen, maar om het schepencollege te controleren. Gent is de tweede grootste stad van Vlaanderen, maar het begrotingsdebat was op niveau van een gemiddeld boerengat. Het wordt stilaan genant. De gemeenteraad degradeert zichzelf op die manier tot volgzaam klapvee voor een zelfvoldane meerderheid. Wij zullen daarom vanavond uit protest NIET aanwezig zijn.” De Meester eist een minimale ‘debathygiëne’ in de raad. “Dat wil zeggen: paal en perk stellen aan de voorleescultuur en de zelfstoef, en het politieke debat centraal stellen.”