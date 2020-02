PVDA boos voor bedelverbod waarover nog niks beslist is Sabine Van Damme

03 februari 2020

13u43 0 Gent De Gentse politie wil een bedelverbod op bepaalde plaatsen in Gent. Dat staat in het zonaal veiligheidsplan. In het bestuursakkoord staat dat de stad de georganiseerde bedelarij wil aanpakken. PVDA steigert, en wil dat het Gents stadsbestuur afziet van de invoering van een bedelverbod in de binnenstad. “Maar er is geen sprake van een algemeen verbod, en ook over de rest is nog niks beslist.”

De zin in het beleidsplan van de politie waarin staat dat ze ‘de mogelijke meerwaarde van een bedelverbod op bepaalde locaties in de stad’ wil aftoetsen, is bij de PVDA in het verkeerde keelgat geschoten. “Je helpt bedelaars niet door ze te criminaliseren, integendeel”, reageert fractieleider Tom De Meester. “Het gaat over kwetsbare mensen, dit is geen sociale oplossing. Het is bovendien cynisch dat het bedelverbod zich zou beperken tot het stadscentrum. Dat doet toch vermoeden dat het vooral om het imago van de stad gaat. Wij zullen het bedelverbod zoals voorgesteld door de politie aanvechten.”

Hulpverlening

Maar PVDA is te vroeg, want er is helemaal geen sprake van een algemeen bedelverbod. Het voorstel van de politie spreekt over ‘specifieke plaatsen’, niet over de hele stad of het hele centrum. Het stadsbestuur wil vooral ook de georganiseerde bedelarij aanpakken. Ook daar is van een algemeen bedelverbod geen sprake. En zelfs de aanpak van de georganiseerde bedelarij is niet zo eenvoudig. “Hoe we dat willen doen, moet nog onderzocht worden”, klinkt het op het kabinet van burgemeester Mathias De Clercq. “Zo’n verbod zal zeker niet snel-snel worden ingevoerd, het moet sowieso gekaderd zijn in een bredere aanpak met daarin ook aandacht voor hulpverlening. Er is dus nog niks beslist.”

Niet tijdens Gentse Feesten

In Gent is het vandaag al verboden om te bedelen met kinderen of dieren. Ook agressief bedelen – mensen aanklampen, aanbellen of op kruispunten de automobilisten aanspreken – mag niet. Ten slotte geldt ook tijdens de Gentse Feesten een bedelverbod in de Feestenzone, vooral omwille van de veiligheid van de bedelaars zelf, als er zoveel volk in de stad rondloopt.

In Mechelen geldt wel een bedelverbod in de hele binnenstad, maar zover is het in Gent dus nog niet. In onze stad werd eind de jaren 90 wel al eens een bedelverbod afgekondigd, maar dat stuitte toen op hevig protest. Het kreeg wel navolging in andere steden en gemeenten, maar de Raad van State vernietigde het verbod toen, omdat het in strijd was met de mensenrechten.