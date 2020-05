PV voor de Godot, omdat er ‘drank zonder eten’ werd verkocht



Sabine Van Damme

27 mei 2020

16u41 4 Gent Nu er meer volk in de stad loopt, proberen de noodlijdende horecazaken toch iets te verkopen. Horeca mag nog steeds niet open, maar take-away mag wel, onder strikte voorwaarden. De Godot op de Hooiaard heeft nu een PV gekregen, omdat volgens de politie ‘tapas’ niet voldoende eten zijn om ook drank te verkopen.

Ramo Ramus van de Godot is er het hart van in. “Ja, wij doen take away. Wij verkopen bijvoorbeeld asperges of zalmgerechten, maar ook tapas. We hebben parmaham, kaas en olijven in aanbieding. Mensen kopen dat, en vragen daar ook drank bij. We weten dat enkel drank verkopen niet mag. Dus als mensen dat vragen, leggen we dat ook uit, en dan kopen ze ook tapas. Maar blijkbaar zijn tapas dus niet genoeg eten om ook drank te mogen verkopen.”

“Het is niet zo dat de mensen hier op mijn terras zitten te eten of te drinken. Ze zetten zich wel verderop neer, dat klopt. Maar dat is niet mijn fout.” Voor de Godot werd een PV opgesteld. Hoeveel boete hij zal moeten betalen, weet Ramus niet. “Maar als het veel is, ga ik toch mijn advocaat raadplegen. Ik doe die take away niet omdat ik er iets aan verdien, wel omdat de mensen ons niet zouden vergeten en om mijn personeel aan het werk te houden.” Ook op de Groentenmarkt werd overigens een waarschuwing uitgeschreven.

De regels zijn misschien wel duidelijk, maar ook verwarrend. Drank verkopen mag niet, maar afhaalkoffie verkopen mag wel. Wie afhaalmaaltijden verkoopt, mag daar ook een fles wijn bij verkopen. Maar wijn – of andere drank – in bekers mag niet. Een blik cola verkopen aan een frituur mag dan weer wel, maar er mag nooit ter plaatse geconsumeerd worden.