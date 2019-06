Puppetbuskers gaan opnieuw voor ‘avondvoorstelling’ Sabine Van Damme

28 juni 2019

11u45 0 Gent Na het succes van vorig jaar met ‘Djiezes’, hebben de Puppetbuskers weer een avondvoorstelling gemaakt. In tegenstelling tot de korte stukjes overdag op straat, moet je voor de avondvoorstelling wel betalen. Maar het is de moeite.

Het Internationaal Puppetbuskers lokt elk jaar tijdens de Gentse Feesten poppenspelers van de hele wereld naar Gent. Zij tonen hun kunnen zomaar op straat. Je vindt ze op de Green onder de Stadshal, aan de voet van het Belfort, op het Luisterplein en op de Kalandeberg. Wie een beetje plant, kan 5 gratis voorstellingen meepikken. Maar de Gentse bezieler van de puppetbuskers, Freddy Claeys, heeft ook leuk nieuws. “Vorig jaar voor onze 30ste verjaardag hebben we een voorstelling gespeeld op een binnenlocatie, een lange voorstelling, compleet met een koor aanwezig, en in ’t Gents, uiteraard. Dat was zo’n succes, dat we dit jaar opnieuw zoiets doen. Dit keer spelen we op 19, 20, 26 en 27 juli, in de Rode Zaal van de GO! Kunstacademie aan de Poel, net over de Sint-Michielshelling. Het is nu geen eigen, Gentse voorstelling, maar het is zeker ook de moeite!” Tickets bij www.uitbureau.be.