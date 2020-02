Punk-icoon Patti Smith bezoekt Gent en is lyrisch over Van Eyck-tentoonstelling én de stad Erik De Troyer

17 februari 2020

16u32 9 Gent De Amerikaanse zangeres Patti Smith was afgelopen weekend in Gent. Ze bezocht onder andere de Van Eyck-tentoonstelling maar nam ook foto’s van op de Sint-Michielshelling en was ronduit lyrisch over onze stad.

De Amerikaanse singer-songwriter en dichteres, onder meer bekend van Because the Night, wordt beschouwd als een van de grondleggers van het punkgenre in New York. Vandaar ook haar bijnaam “The Godmother of Punk”. Ze is nog steeds een grote ster. Getuige daarvan zijn haar bijna 600.000 volgers op Instagram.

Het is daar dat Patti Smith haar tocht naar Gent beschrijft. Ze was er naar eigen zeggen op stap met haar goede vriendin Ann Demeulemeester, de bekende kledingontwerpster. Vrijdag postte ze al een foto waarin ze aangaf dat ze naar Gent kwam met een oud boek over de gebroeders Van Eyck in de handbagage. “Een korte excursie om het geweldige werk van de gebroeders Van Eyck te zien”, geeft ze aan.

Zaterdag was ze al op stap in Gent. Ze postte een foto genomen van op de Sint-Michielshelling, van de Leie aan de Predikherenlei. “Een lange wandeling langs de Sint-Michielsbrug. Een tijd gespendeerd in de Sint-Niklaaskerk luisterend naar de klokken en het orgel...” Daarna kondigt ze eigenlijk ook al aan dat ze een dag later naar de Sint-Baafskathedraal gaat om het Lam Gods te aanschouwen.” Iets later post ze een nieuwe foto en geeft ze aan dat Gent “een goeie plek is om te schrijven”. Ze voegt er meteen ook het bewijs bij. Een flard tekst.

Tegen zondag heeft de Gentse binnenstad haar blijkbaar al volledig ingepalmd. “Een prachtige stad om te voet te ontdekken”, zegt ze. Er volgen nog twee posts. Eén foto van zichzelf vechtend tegen de wind. Daar kan je ook zien dat ze zo goed als anoniem door de stad kan lopen. De laatste post is een foto van een werk van Van Eyck.

Gent is een goeie plek om te schrijven en een prachtige stad om te voet te ontdekken Patti Smith op haar Instagram-account

“Ik zag deze panelen in 2007 al, samen met mijn zus Linda in de Sint-Baafskathedraal. Het was er donker en ik nam een verboden foto van dit paneel met het licht dat er voor handen was. Het was ontroerend om het paneel terug te zien, vers gerestaureerd, naast andere schatten in deze adembenemende tentoonstelling.”

Patti Smith doet België regelmatig aan. Vorige zomer stond ze nog op de Lokerse Feesten. Haar laatste passage in Gent was in 2005 in de rand van het Gentse filmfestival. In 2007 stond ze op het podium in Deurne. Of Patti Smith nog steeds in Gent is, is niet duidelijk.