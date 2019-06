Puffen en foutparkeren op de Keizer Karel Cup Erik De Troyer

22 juni 2019

Zo’n 5.000 enthousiaste voetballers zakken vandaag en morgen af naar de Blaarmeersen voor de jaarlijkse Keizer Karel Cup. Met het warme weer was het voor velen puffen geblazen. Met 424 ploegen en 5.000 voetballers die spelen op 32 kunstgrasvelden is de Gentse evenement naar eigen zeggen het grootste voetbalfestival van Europa. Het heeft ook wel iets weg van een festival met een grote festivaltent, eetstanden en pompende muziek.

Minder evident voor de 5.000 voetballers en hun aanhang was parkeren. Op de Blaarmeersen zelf is er een parkeertarief van 3.50 euro maar het aantal parkeerplaatsen was daar beperkt. Aan de Watersportbaan zelfs zijn er wel veel gratis plaatsen maar ook die volstonden in de verste verte niet en dus zat er voor velen niets anders op dan dubbel parkeren of parkeren in de berm.