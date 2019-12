Psychiatrische patiënt sterft na arrestatie Redactie

30 december 2019

Een psychiatrische patiënt van 25 is zaterdag aan een politiekantoor in Gent onwel geworden, gisteren overleed hij. De man had ruzie gezocht met passanten en een taxichauffeur in de Veldstraat. Daarbij raakten drie mensen gewond. Ook twee agenten deelden in de klappen. "De verdachte, die afkomstig is uit Merchtem, stond geseind en was ontsnapt uit een psychiatrische instelling", zegt het parket. "Aan het commissariaat Ekkergem is hij in elkaar gezakt en ter plaatse gereanimeerd."

Volgens onze bronnen was de man onder invloed van een cocktail van drugs en belandde hij in een delirium. Hij werd naar het UZ Gent gebracht, waar hij gisteren kort na de middag stierf.

Het parket heeft een dubbel onderzoek geopend, enerzijds naar de feiten van agressie en anderzijds naar het politieoptreden. Dat laatste is gebruikelijk wanneer iemand in hechtenis sterft.