Psychiatrisch verslag van tafelschuimster nog niet klaar Wouter Spillebeen

05 december 2019

11u25 0 Gent De intussen beruchte tafelschuimster Nadine W. is onderzocht door een deskundige psychiater, maar het verslag is nog af. Dat bleek vandaag in de Gentse rechtbank, waar haar zaak werd uitgesteld.

De 49-jarige Nadine W. maakte een passage in verschillende West-Vlaamse steden waar ze in restaurants eten en drank bestelde om daarna aan te kondigen dat ze niet kon betalen. Haar foto werd verspreid onder restaurantuitbaters zodat ze nergens meer welkom was. Dan verplaatste ze zich naar Gent, waar ze nu voor vijf feiten van tafelschuimen terecht staat.

Begeleiding

“Ze kreeg de titel ‘schrik van de horeca’, maar die term is op haar helemaal niet van toepassing”, opperden de advocaten die haar bij haar eerste verschijning in de Gentse correctionele rechtbank voor de eerste keer verdedigden. Ze vroegen aan de rechter om een psychiatrisch onderzoek te laten uitvoeren. “Ze heeft psychologische begeleiding nodig, maar heeft nooit de kennis gehad om bijstand te vragen.” Daarom verdedigde de vrouw zich nooit in de rechtbank en liep ze de ene strenge veroordeling na de andere op.

Het onderzoek is intussen gebeurd, maar het verslag van de deskundige is nog niet definitief. De advocaten van W. vroegen ook om nog enkele standpunten op papier te zetten, waardoor de zaak vandaag werd uitgesteld naar 10 januari. Daarnaast tekenden de advocaten beroep aan tegen zo veel mogelijk eerdere veroordelingen. Als W. ontoerekeningsvatbaar blijkt te zijn, kan ze zo haar celstraf nog inkorten. “Momenteel hebben we nog een zestal zaken hangen in beroep”, klinkt het.