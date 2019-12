Psychiatrisch patiënt verwondt vijf mensen in Gent, wordt onwel bij politiekantoor en sterft in ziekenhuis Didier Verbaere

29 december 2019

17u26 1 Gent Een gearresteerde man (25) is zaterdag aan het politiekantoor in Gent onwel geworden en vandaag overleden. De man maakte amok en zocht ruzie tegen passanten en een taxichauffeur. Daarbij raakten drie mensen gewond. Ook twee agenten deelden in de klappen. De verdachte, een 25-jarige uit Merchtem, was eerder ontsnapt uit een psychiatrische instelling.

De feiten speelden zich zaterdag rond middernacht af aan de Recollettenlei en in de Veldstraat in hartje Gent. De 25-jarige kreeg het er aan de stok met verschillende mensen. Eén persoon op de Recollettenlei en twee personen in de Veldstraat kregen harde klappen. Eén van hen werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Ook twee agenten deelden in de klappen.

“De verdachte, een 25-jarige uit Merchtem, stond geseind en was ontvlucht uit een psychiatrische instelling. Na meldingen van agressie werd hij door de politie gearresteerd. Aan het commissariaat Ekkergem zou hij volgens onze informatie in elkaar gezakt zijn en ter plaatse gereanimeerd”, zegt magistraat Annelies Verstraete van het parket. Volgens onze bronnen was de man onder invloed van een cocktail aan drugs en belandde hij in een delirium. Hij overleed zondag kort na de middag in het UZ.

Twee onderzoeken

Het parket opende zondag twee onderzoeken. “We onderzoeken enerzijds de feiten in het centrum en er wordt door het Comité P ook een onderzoek ingesteld naar het handelen van de politie”, zegt Verstraeten. “Over de doodsoorzaak van de man is het wachten op de uitslag van het toxicologisch onderzoek”.