Psychiatrisch onderzoek voor messentrekster Wouter Spillebeen

04 februari 2020

17u38 36 Gent De vrouw die zondag op drie plaatsen in Mariakerke en Gent vier personen verwondde met een mes, wordt onderzocht door een gerechtspsychiater. Alle slachtoffers zijn intussen geopereerd en buiten levensgevaar.

De hallucinante reeks steekpartijen begon rond 15.55 uur in de Oranjeboomstraat in Mariakerke, waar een 26-jarige vrouw haar eigen broer neerstak met een mes. Daarna fietste ze naar de Korte Rijakkerstraat waar ze een 37-jarige vrouw verwondde. Uiteindelijk fietste ze naar de Bevrijdingslaan in Gent, waar ze in het wilde weg uithaalde en twee mannen van 45 en 52 jaar oud verwondde. Een politiepatrouille die in de buurt was, greep daar in. Ze vuurden een schot af op de hand van de vrouw, waardoor ze haar konden overmeesteren.

Psychiater

Het eerste slachtoffer en één van de mannen in de Bevrijdingslaan werden in het ziekenhuis opgenomen met levensbedreigende verwondingen. Beiden zijn intussen geopereerd en verkeren niet meer in levensgevaar. De vrouw is na een verzorging in het ziekenhuis gearresteerd en woensdagvoormiddag voor de onderzoeksrechter geleid in Gent. Die besloot haar aan te houden op verdenking van poging moord.

De onderzoeksrechter stelde ook een gerechtspsychiater aan om de geestelijke toestand van de verdachte te onderzoeken. Volgens sommige bronnen zou de vrouw namelijk een stem gehoord hebben in haar hoofd die haar opdroeg om zo veel mogelijk slachtoffers te maken.