Psychiatrisch Centrum FPC krijgt nieuwe deuren om veiligheid binnen te garanderen

27 januari 2020

13u31 0 Gent Het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Wondelgem krijgt meer dan 100 nieuwe deuren. Het centrum is opgedeeld in compartimenten met elektronisch beveiligde deuren, maar die haperen af en toe, wat zorgt voor een onveiligheidsgevoel bij het personeel.

In het FPC wonen 264 patiënten die na een zwaar misdrijf ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard. Het centrum is in gebruik genomen in 2014, en werd gradueel opgestart. Sinds deze zomer zijn er echter problemen met de elektronisch beveiligde deuren. Een patiënt kon uit zijn kamer ontsnappen en dwaalde rond in de gang. Ook met de deuren tussen de verschillende compartimenten zijn er problemen. De bewoners hebben naar gelang de vordering van hun therapie meer of minder bewegingsvrijheid in het centrum, en de deuren worden bediend met badges. Maar aangezien dat systeem niet waterdicht blijft, heerst er een onveiligheidsgevoel bij het personeel. De nachtploegen die op de risicovolle afdelingen werken, draaien sinds het probleem gekend is met meer medewerkers, omwille van de veiligheid. In het centrum draagt immers niemand wapens, de medewerkers hebben wel een alarmknop.

Na maanden van klachten en onderhandelen, ook met de vakbond en de stad Gent, heeft de Regie der Gebouwen - eigenaar van het FPC - nu eindelijk een oplossing. Meer dan honderd deuren en deurkaders zullen vervangen worden. Het gaat om de deuren van de kamers en de circulatiedeuren tussen de compartimenten. Ook de stuurkasten van het systeem worden vervangen. Deze week al worden er 10 deuren van patiëntenkamers vervangen. 27 deurkaders werden eerder al vervangen, en eind deze maand volgen er nog eens 3. Uiteindelijk zullen alle 111 deurkaders vernieuwd worden. Voor alle duidelijkheid: met het deurensysteem naar de buitenwereld is niks mis, er is nooit ontsnappingsgevaar geweest. Enkel voor de medewerkers binnen het centrum werkte het defecte deurensysteem het onveiligheidsgevoel in de hand.