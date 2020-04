Proximuswinkel op de Kortrijksesteenweg, naast KBC-toren, verhuist naar Latem Jill Dhondt Wouter Spillebeen

15 april 2020

15u44 20 Gent Guy Van Tornhout heeft besloten om niet langer te verkopen aan particulieren en verkocht daarom zijn Proximuswinkel op de Kortrijksesteenweg, naast de KBC-toren. Hij opent binnenkort een nieuwe zaak, verderop in de straat, die zich alleen nog richt op bedrijven en herstellingen.

Guy Van Tornhout zal niet meer het gezicht zijn van de winkel naast de KBC-toren, maar de plek blijft wel verbonden met Proximus. Aangezien er één of twee Proximusshops sluiten in het centrum van Gent, wordt de zaak daar omgebouwd tot één grote Proximuswinkel. Guy besloot de zaak na 25 jaar te verkopen, omdat hij het risico zat was. “We hebben veertien of vijftien zware inbraken meegemaakt, ik was dat beu”, zegt hij aan de telefoon.

De zakenman zet zijn Proximusverhaal echter niet stop. Zijn winkel naast de KBC-toren werd dan wel verkocht, maar zodra de maatregelen niet meer gelden, opent hij een gloednieuwe zaak in Sint-Martens-Latem. De nieuwe winkel zal niet meer verkopen aan particulieren, maar zich focussen op de verkoop aan bedrijven en de uitvoering van herstellingen.

