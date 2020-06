Provincieraadslid klaagt overtreding selectieregels door Provincie aan Wietske Vos

19 juni 2020

12u24 2 Gent Bart Blommaert, provincieraadslid voor Open VLD, stelt de gehanteerde selectiecriteria voor een hoge directeursfunctie bij de Provincie Oost-Vlaanderen in vraag. Volgens hem is daarbij de rechtspositieregeling (RPR), het werkstatuut voor ambtenaren, niet gevolgd. “En vooral: er is niet gemotiveerd waarom van de selectievoorwaarden werd afgeweken.”

Op de provincieraad van 17 juni stelde raadslid Bart Blommaert een vraag over de selectieprocedure voor de directeursfunctie van hoofd ingenieur bij de Provincie Oost-Vlaanderen. Hij had vastgesteld dat deze vacature niet opengesteld is voor externe kandidaten, maar alleen via een bevorderingsprocedure wordt ingevuld. “Dit betekent dat geschikte kandidaten die nu bijvoorbeeld bij de Stad Gent of in de privé werken, zich geen kandidaat kunnen stellen”, aldus Blommaert. “En dat is een gemis. De RPR schrijft voor dat dergelijke functies moeten opengesteld worden voor iedereen, tenzij er een duidelijk reden voor is om dat niet te doen.”

In dat laatste geval moet de motivatie duidelijk vermeld worden in de deputatienota. Dat is niet gebeurd, volgens Blommaert: “Op mijn vraag waarom de functie niet voor iedereen is opengesteld, en waarom dit niet gemotiveerd is, kreeg ik geen eenduidig antwoord van gedeputeerde Riet Gillis (van Groen, nvdr). Het valt op dat het speciaal voor deze functie op deze manier gaat: onlangs is de functie voor nieuwe personeelsdirecteur wel voor externen opengezet.”

Volgens Blommaert antwoordde gedeputeerde Riet Gillis, onder meer verantwoordelijk voor Personeel, op zijn vraag alleen dat “zij een nieuwe beleidslijn volgt”. Blommaert: “Maar dat kun je niet zomaar doen zonder die beleidslijn in de RPR te gieten.” Blommaert kondigde aan hierover een klacht te willen indienen bij de minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD).

Gedeputeerde Riet Gillis reageerde tot op heden nog niet op deze zaak.