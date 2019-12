Provincie stelt meerjarenplan voor: “Duurzaamheid is rode draad” Yannick De Spiegeleir

04 december 2019

16u57 0 Gent In de Oost-Vlaamse provincieraad is woensdagnamiddag het meerjarenplan voor de komende zes jaar afgeklopt. De bestuursmeerderheid van N-VA, CD&V en Groen verlaagt de provinciebelasting van 35 naar 30 euro per Oost-Vlaams gezin en investeert anderzijds fors in fietsinfrastructuur en klimaatneutraliteit.

“Als enige provincie in Vlaanderen voeren we een lastenverlaging door van 7 miljoen euro”, zegt eerste gedeputeerde Kurt Moens (N-VA). Dat vertaalt zich onder meer in afschaffing van belasting op oppervlakte als die gebruikt wordt om in eigen energiebehoefte te voorzien, bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen. Een verlaging van het minimumtarief van de algemene provinciebelasting voor bedrijven met 10 procent en een verlaging van het minimumtarief van de algemene provinciebelasting met 15 procent. Verder loopt duurzaamheid als een rode draad door onze meerjarenplanning.”

Na de verhuis naar de Leopoldskazerne zullen het Provinciehuis en het PAC Zuid verkocht worden.

Daarnaast bouwt de provincie onder meer haar buitenlandse missies af om geld vrij te maken voor andere investeringen en investeert het in circulaire economie. “Zo bouwen we op het Eiland Zwijnaarde ‘Fabriek Logistiek’: een proeftuin en onderzoekscentrum voor intelligent magazijnbeheer en logistiek en alles wat daarbij komt kijken.”

Op vlak van onderwijs investeert de provincie onder meer 10 miljoen euro in een nieuwbouw voor politieschool in PAULO met een centraal onthaal, bijkomende leslokalen, een multifunctionele simulatieruimte voor alle gebruikers en een binnenschietstand.

De provincie Oost-Vlaanderen wil een sleutelrol vervullen in het integraal waterbeleid. “Er zal een fijnmazig droogtenet worden uitgebouwd, waarbij we nauwkeurig kunnen bepalen in periodes van droogte waar landbouwers wel nog water kunnen oppompen en waar niet. We besteden in totaal meer dan 11 miljoen euro aan onderhoudswerken en investeringen van waterlopen van tweede en derde categorie”, zegt gedeputeerde Leentje Grillaert (CD&V), onder meer bevoegd voor landbouw.

Op vlak van mobiliteit verdubbelt de provincie haar investeringen in het bovenlokaal fietsnetwerk: van 2,2 miljoen euro per jaar naar 5 miljoen euro. “Als we dezelfde investering aanhielden als in de vorige legislatuur zou het fietsnetwerk pas tegen 2070 gerealiseerd zijn. Met de verdubbeling wordt het mogelijk om dit af te werken in drie legislaturen (=18 jaar)”, zegt gedeputeerde Riet Gillis (Groen) bevoegd voor mobiliteit.

Tot slot investeert de provincie ook fors in haar recreatiedomeinen. De grootste investeringen zijn gepland in De Ster in Sint-Niklaas. “Daar wordt een budget voorzien van 6,8 miljoen euro voor de bouw van een nieuw inkomgebouw met sporthal, bureelruimte, cafetaria, sanitair en een kleedruimte voor bezoekers. Dit gebouw zal ook gebruikt worden voor evenementen”, stelt bevoegd gedeputeerde Annemie Charlier.

De leningenlast werden tijdens de bespreking in de provincieraad op de korrel genomen door oppositiepartij Open Vld. “Als we 89 miljoen euro lenen, is de provincie over vijf jaar bankroet”, zegt fractieleider Kenneth Taylor van Open Vld. De deputatie schrijft de komende legislatuur bijna evenveel leningen in als de vorige legislatuur. “De realiteit leert ons dat die middelen niet allemaal gebruikt worden. Bovendien zijn er vaak onvoorziene inkomsten en uitgaven”, reageert gedeputeerde Moens (N-VA). “De schuldenlast is goed in vergelijking met andere provincies.”