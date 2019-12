Provincie Oost-Vlaanderen veilt inhoud wijnkelder voor 24.000 euro Yannick De Spiegeleir

05 december 2019

19u05 0 Gent Is het nog van deze tijd om als provinciebestuur een wijnkelder aan te houden? “Neen”, oordeelde de huidige Oost-Vlaamse deputatie en ze liet onlangs dan ook een groot deel van haar voorraad veilen.

De wijnkelder van het statige Oost-Vlaamse provinciehuis nam in sommige sterke verhalen bijwijlen mythische proporties aan. Ook eerste gedeputeerde Kurt Moens was dus bijzonder nieuwsgierig om er een kijkje te nemen.

Eerste gedeputeerde Kurt Moens: “Eerlijk gezegd had ik er misschien zelfs meer van verwacht: de eigenlijke kelder strookt niet helemaal met de sterke verhalen die in de gangen van het provinciehuis daarover soms de ronde doen. Maar niettemin lag daar toch een aardige collectie wijnen van gezegende leeftijd.”

Het aanhouden van een wijnkelder hoort echter niet bij het takenpakket van een modern provinciebestuur, stelt de huidige bestuursploeg en ze besloot daarom deze zomer om alvast een stuk van de collectie van de hand te doen. Specifiek ging het daarbij om een lot wijnen van zo’n 950 flessen ouder dan het jaar 1990.

“De wijnkelder is een relict uit het verleden waar wij moeten mee breken. Als bestuur sta je in de eerste plaats ten dienste van de burger en die vraagt een slanke en efficiënte overheid. Vandaag zetten we als Provincie bij evenementen en ontvangsten bovendien volop in op de korte keten met Oost-Vlaamse wijnen en andere streekproducten. ”

De veiling werd in goede banen geleid door veilinghuis Jordaens. De verkoop bracht ongeveer 24.000 euro op.

