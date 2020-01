Provincie huldigt Arcelor Mittal en Eurabo als ‘Meest Verdienstelijke Oost-Vlaming’ Yannick De Spiegeleir

06 januari 2020

12u23 0 Gent In het Provinciehuis zijn de bedrijven Arcelor Mittal en Eurabo maandagavond in de bloemetjes gezet als ‘Meest Verdienstelijke Oost-Vlaming’ van 2019. Het provinciebestuur looft beide bedrijven omwille van hun inspanningen voor een duurzame economie.

“Arcelor Mittal zet in op duurzame economie en deed in 2019 flink wat investeringen om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. In september 2019 opende het bedrijf het grootste zonnepanelenpark van België; het project telt meer dan 27 000 zonnepanelen. De 5 800 werknemers krijgen de kans om mee te investeren in het project”, klinkt het in het juryverslag.

Ook voor het Gentse Eurabo, een groothandel in bio-ecologische bouw-, hout- en isolatiematerialen zijn er lovende woorden. “Alle materialen worden vooraf gescreend op hun ecologische en technische meerwaarde. Eurabo wil de stap naar een duurzame bouwwereld kracht bijzetten en is daartoe permanent betrokken bij verwante initiatieven en organisaties. De firma neemt initiatieven, zelf of met anderen: van informatie aan het onderwijs en studiedagen tot deelname aan ludieke of sportieve acties. De uitreiking past perfect bij het beleid van de Provincie Oost-Vlaanderen. De Provincie legt de focus op 2040 om klimaatneutraal te zijn en zet daarvoor sterk in op de bouwsector. Oost-Vlaanderen heeft immers een renovatiegraad die nog lager ligt dan het Vlaams gemiddelde.”