Provinciale voetbalclub VJ Baardegem veroordeeld voor racisme: “We hadden liever excuses gekregen” Cedric Matthys en Erik De Troyer

02 maart 2020

18u11 7 Gent De match tussen VJ Baardegem en Jago Sint-Amandsberg in de derde provinciale heeft een staartje gekregen. Op basis van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag kreeg VJ Baardegem een boete opgelegd wegens racisme. Ook moet de ploeg een actieplan opstellen. “We hebben ons amper kunnen verdedigen”, laat de voorzitter weten.

350 euro boete, waarvan 200 euro effectief. Bestuurderslid Dirk Auwelaert heeft zich ongetwijfeld even in zijn koffie verslikt toen hij de uitspraak van de Oost-Vlaamse Voetbalbond hoorde. Zijn club, VJ Baardegem, is nu ook op papier veroordeeld voor laakbaar gedrag en discriminatie. De heisa ontstond tijdens een jeugdmatch tegen het Gentse Jago Sint-Amandsberg op zaterdagochtend 15 februari. Supporters van de Aalsterse ploeg slingerden toen scheldwoorden als ‘kankerturk’ en ‘kankermarokkaan’ richting de vijftien- en zestienjarige spelers van de tegenpartij. Ook zou één van de supporters een voetballer geslagen hebben, al blijft VJ Baardegem deze feiten ontkennen.

“Er is geen bewijs geleverd”, zegt Auwelaert. “De beslissing is zogezegd op basis van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag genomen, maar daar vind ik enkel vage algemene omschrijvingen terug. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over ‘rascistische uitlatingen’. Wat er juist gezegd is en in welke minuut van de wedstrijd staat nergens vermeld. Verder stoort het me dat dat scheidsrechter niet aanwezig was bij de besprekingen met de bond. We hebben ons amper kunnen verdedigen.”

Laakbaar gedrag

De bewuste match in Baardegem liep uit de hand na een akkefietje op het veld. De keeper van Jago Sint-Amandsberg had de bal in zijn handen, maar een van de spelers van Baardegem zou nagetrapt hebben. De doelman reageerde agressief en kreeg een rode kaart. Dat bleek niet voldoende om de gemoederen te bedaren want zowel supporters van Baardegem, als spelers van Jago Sint-Amandsberg stormden het veld op. Die laatsten kregen een boete van 50 euro voor laakbaar gedrag en bedreigingen.

“Ook wij gaan niet vrijuit", geeft Angeljosé Pazos-Casal, voorzitter van Jago Sint-Amandsberg, toe. “Onze spelers zijn geen engeltjes. Ik heb hen een stevige bolwassing gegeven en verwachtte eerlijk gezegd van VJ Baardegem hetzelfde. Toch stel ik het tegenovergestelde vast. VJ Baardegem kreeg niet enkel een boete, maar moet tegen 31 maart ook een actieplan tegen racisme opstellen. Ik vind het spijtig dat de ploeg niet zelf met dat idee naar voren kwam. Ze doen alsof er niks aan de hand is, terwijl de feiten voor zich spreken. Liever dan deze veroordeling hadden we excuses gekregen.”

Beroep

VJ Baardegem heeft nog enkele dagen om tegen de beslissing van de voetbalbond in beroep te gaan. Of ze dat gaan doen, weten ze zelf nog niet. Het bestuur tilt zwaar aan de uitspraak en zit dinsdagavond samen. In een persbericht gaf Baardegem aan verdraagzaamheid en respect hoog in het vaandel te dragen. Ook zijn bij club al jarenlang jongeren met een andere huidskleur of geloofsovertuiging actief. “Dat trek ik zeker niet in twijfel”, antwoordt Pazos-Casal. “De bestuurders zijn volgens mij geen racisten. Toch stoort het me dat ze hun supporters blijven verdedigen. Alles wordt met de mantel bedekt in plaats van stevig in te grijpen.”