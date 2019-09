Provinciale scholen campus Henleykaai openen 18 nieuwe klassen Yannick De Spiegeleir

03 september 2019

16u55 1 Gent Aan de campus Henleykaai heeft de provincie Oost-Vlaanderen 18 nieuwe klaslokalen in gebruik genomen voor leerlingen en cursisten.

De 18 nieuwe klaslokalen komen er ter vervanging van verouderde noodklassen. Het is een uitnodigend gebouw voor de verschillende leerlingen en cursisten om op een aangename manier les in te volgen.

“De polyvalente klasruimtes maken nieuwe leervormen mogelijk, zoals competentiegericht leren, klasoverschrijdend groepswerk en individuele begeleiding. Er is ook een buitenklas en alle voorzieningen voor digitalisering, zoals extra computerklassen, zijn aanwezig”, zegt gedeputeerde Kurt Moens (N-VA), bevoegd voor onderwijs. “De aannemer en architect hebben een gebouw gemaakt dat de hoge eisen en verwachtingen heeft ingelost. Het oogt heel eenvoudig, maar het is een ingenieus gebouw met veel mooie details.” De komende maanden worden ook de buitenaanleg en renovatiewerken uitgevoerd zodat de campus, die onlangs voorlopig werd beschermd, terug in ere wordt hersteld.

Subsidies

AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, heeft een subsidie toegekend van 3 443 254,64 EUR incl. BTW. Ook Stad Gent en de Vlaamse Waterweg hebben subsidies gegeven voor specifieke infrastructuur, basketbalclub Jeugd Gentson en innovatief werftransport over water, dit alles voor een totaal van 118 509,91 EUR.