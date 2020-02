Provinciale domeinen sluiten voor de storm, stad wacht af Sabine Van Damme

07 februari 2020

18u48 7 Gent Zondag wordt storm voorspeld. Hoewel dat doorgaans minder erg is dan vooraf verwacht, neemt de provincie maatregelen. Alle provinciale domeinen gaan dicht. Stad Gent wacht af.

Omwille van de storm die zondag wordt verwacht, zullen alle provinciale domeinen in Oost-Vlaanderen zaterdagavond om 18 afgesloten worden, en dicht blijven tot maandagochtend. Het gaat dan onder meer om domein Puyenbroeck in Wachtebeke, Het Leen in Eeklo en de Brielmeersen in Deinze. De zwembaden en sportaccomodaties – binnen – blijven wel open.

De stad Gent wacht voorlopig af, en zal morgen pas beslissen wat er moet gebeuren. Er wordt vooral richting Citadelpark gekeken, omdat daar bij de vorige storm een boom omwaaide die enkele auto’s vernielde. Bovendien wordt in die buurt best wat volk verwacht komend weekend, allemaal mensen die naar de Van Eyck-tentoonstelling in het MSK gaan, of naar het S.M.A.K. De kans bestaat dat er een ‘betredingsverbod’ komt, en dat de toegang tot het park wordt afgezet met nadar-hekken.