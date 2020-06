Protestactie tegen racisme lokt 750 betogers naar Zuidpark in Gent, organisatoren riskeren GAS-boete Cedric Matthys Erik De Troyer

07 juni 2020

13u28 12 Gent Zondagmiddag zijn aan de Zuid zo’n 750 betogers samengekomen rond het standbeeld van Koning Albert I in het Zuidpark. De stad had geen toestemming gegeven voor een sit-in en dus bedachten de actievoerders een alternatief. Iedere betoger zette zijn schoenen rond het standbeeld.



“We zijn er maar worden niet gezien.” Organisator Gilles Mbiye-Beya (24) legt uit waarom zondagnamiddag tientallen mensen hun schoenen neerzetten rond het standbeeld van Koning Albert I in het Zuidpark. Hoewel de buste van Leopold II amper een honderdtal meter verderop staat, kozen ze bewust voor deze plaats. “Gezien de gruweldaden onder zijn regime willen we Leopold II niet in beeld willen brengen”, zegt Mbiye-Beya.

Met hun protest willen de in totaal 750 betogers aantonen dat racisme nog steeds sluimert in onze samenleving. Na een resem speeches, die ook via Whatsapp en Facebook te horen zijn, klapte de menigte 8 minuten en 46 seconden lang. Dat is de tijd tussen de arrestatie en het overlijden van George Floyd, de man wiens dood de hele reeks betogingen wereldwijd in gang heeft gezet.

350 euro

Tijdens de manifestatie deelden de organisatoren mondmaskers en handgel uit. Ook vroegen ze aan de aanwezigen om voldoende afstand te bewaren. Toch weigerde burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) uit veiligheidsoverwegingen om de betoging toe te staan. Het gevaar voor het coronavirus is immers nog niet geweken. Er waren verschillende agenten in burger aanwezig, maar die grepen niet in. “De organisatoren mogen zich wel aan een GAS-boete van 350 euro verwachten”, laat de Gentse politie weten. “Die boete krijgen ze specifiek omdat de manifestatie niet is toegestaan. Verder schrijven we ook een waarschuwing uit wegens het overtreden van de coronamaatregelen.”