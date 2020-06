Protestactie tegen racisme lokt 750 betogers naar Zuidpark in Gent, organisatoren krijgen GAS-boete Cedric Matthys Erik De Troyer

07 juni 2020

13u28 24 Gent Zondagmiddag zijn aan het Gentse Zuidpark zo’n 750 betogers samengekomen voor een actie tegen racisme. Bij soortgelijke betogingen in Brussel en Antwerpen liep de situatie enigszins uit de hand, maar in Gent verliep alles vreedzaam. Aangezien het stadsbestuur vooraf geen toestemming gaf voor de manifestatie kregen de organisatoren een GAS-boete van 350 euro.



“We zijn er maar worden niet gezien.” Organisator Gilles Mbiye-Beya (24) legt uit waarom zondagnamiddag tientallen mensen hun schoenen neerzetten in het Gentse Zuidpark. Zijn beweging Belgian Youth Against Racism betoogde zondag in zes steden. De Stad Brussel, waar 10.000 mensen opdaagden, stond de manifestatie toe. In Gent weigerde burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) gezien de coronamaatregelen resoluut.

“We weten waar de prioriteiten liggen", reageert Mbiye-Beya scherp. “Het is vandaag koppen lopen in de winkelstraten en morgen gaat de horeca open. Vreedzaam protesteren mocht dan weer niet. Daarom kwamen we met deze schoenenactie op te proppen. Normaal gezien moest iedereen zijn schoen achterlaten en zouden we daarna via Instagram en Facebook speechen. We hadden echter niet verwacht dat zoveel mensen zouden opdagen. We deelden mondmaskers en handgel uit en vroegen aan iedereen om voldoende afstand te bewaren.” (lees verder onder de foto’s)

Foute standbeeld

Uiteindelijk daagden volgens de Gentse politie 750 betogers op. Zij verzamelden rond het standbeeld van koning Albert I, wat op Facebook heel wat hilariteit losweekte. Veel mensen vroegen zich af of de menigte zich van locatie vergist had. Enkele honderden meters verderop staat immers een buste Leopold II. “Dat weten we ook wel”, legt Mbiye-Beya uit. “De naam ‘Albert I’ staat in koeien van letters op de sokkel. Het parkje aan de buste is echter veel te klein. Daarenboven willen we Leopold II bewust niet in beeld brengen. De zwarte gemeenschap heeft enorm geleden onder zijn schrikbewind.”

In de uren voor de betoging werd de buste Leopold II alweer beklad. Met rode verf spoten onbekenden het woord “handenkapper" op het beeld. Hiermee wordt verwezen naar het gebruik om tijdens de koloniale periode handen af te hakken van zwarte arbeiders die te weinig rubber verzamelden. “Die geschiedenis mag uiteraard niet vergeten worden", zegt Mbiye-Beya, “maar we distantiëren ons als organisatie van het vandalisme. Ook in het Zuidpark schreven betogers met krijt leuzen op het beeld van Albert I. Die veegden we achteraf met water weg.” (lees verder onder de foto’s)

350 euro

Over het algemeen verliep de betoging in Gent rustig. Enkele agenten hielden -in burger- een oogje in het zeil, maar moesten niet optreden. Iets voor 14.00 uur verliet de menigte het park. Toch bleef de manifestatie hoe dan ook verboden. De politie vroeg na afloop de identiteitskaart van de organisatoren op. “Ze mogen zich aan een GAS-boete van 350 euro verwachten”, laat Liesbet De Pauw, woordvoerster van de Gentse politie weten. “Die boete krijgen ze specifiek omdat de manifestatie niet is toegestaan. Verder schrijven we ook een waarschuwing uit wegens het overtreden van de coronamaatregelen.”

Belgian Youth Against Racism laat intussen dat ze de actie in Gent zullen evalueren. Mogelijks komt er een vervolg.