Protestactie tegen racisme lokt 250 betogers naar Zuidpark in Gent Cedric Matthys Erik De Troyer

07 juni 2020

13u28 0 Gent Zondagmiddag zijn aan de Zuid zo’n 250 betogers samengekomen rondom het standbeeld van Koning Albert I in het Zuidpark. De stad had geen toestemming gegeven voor een sit-in en dus bedachten de actievoerders een alternatief. Iedere betoger zette zijn schoenen rondom het standbeeld.

“We staan niet aan het standbeeld van Leopold II omdat we hem niet in beeld willen brengen", zegt organisator Gilles Mbiye-Beya (24). De betogers hielden een stilte van 8 minuten en 46 seconden. De tijd tussen de arrestatie en het overlijden van George Floyd, de man wiens dood de hele reeks betogingen wereldwijd in gang heeft gezet.

De politie was aanwezig maar greep niet in.