Protestactie tegen invoer 80.000 ton vlees in Gentse haven Wietske Vos

23 september 2020

19u36 0 Gent Extinction Rebellion, Students for Climate, het Boerenforum, de gele hesjes, Comac (de jongerenbeweging van de PvdA) en nog 25 andere anti-CETA-organisaties hielden vanmiddag in de Gentse haven een bescheiden protestactie tegen de invoering van duizenden tonnen diepgevroren vlees uit Canada. Dat is mogelijk in het kader van CETA, het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada.

“No CETA in the port of Ghent”, scandeert een jongen door een megafoon in het begin van de Skaldenstraat in de Gentse haven. Naast hem staat een tractor van het Boerenforum en de Flemish Milk Board. Aan de overkant staat een geïmproviseerd douanehuisje.

“Onze Gentse haven North Sea Port zette vlak voor de coronacrisis een douanepost op om de import van diepgevroren voeding te controleren”, zegt Raf Verbeke van de gele hesjes. “Dit kadert binnen CETA, het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada dat in 2018 werd gesloten. Daardoor wordt het immers mogelijk jaarlijks 80.000 ton diepgevroren varkens- en rundsvlees uit Canada te exporteren naar onze contreien.”

Hypocriet

De organisaties vinden het bijzonder cynisch dat dat juist in tijdens van een pandemie zo’n groot handelsakkoord werd gesloten. Verbeke: “De verspreiding van zo’n virus heeft juist te maken met de wereldwijde handel van grote hoeveelheden voedsel tussen de ene en de andere kant van de wereld. Middenin COVID-19 nog meer overproductie stimuleren vinden wij absoluut geen goed idee.”

De organisaties roepen de Gentse haven en het stadsbestuur dan ook op moed te tonen en tegen het CETA-verdrag in te gaan. “We vinden het hypocriet dat het Gentse stadsbestuur enerzijds oproept om lokaal te kopen en zich profileert als voorstander van korte keten, en anderzijds toelaat dat 80.000 ton diepgevroren vlees uit Canada de Gentse haven binnenkomt”, stelt Simon Clement van Extinction Rebellion. “Dit is een oproep om moed te tonen en dat vlees niet toe te laten in onze haven, en zo ook de lokale boeren te steunen. Dit is ook een symbolische waarschuwing: wij gaan er alles aan doen om de invoer van dat vlees tegen te houden.”

Mercosur

Volgens de organisaties is CETA nog maar het topje van de ijsberg: door een akkoord tussen de EU en de Mercosur-landen (Argentinië, Brazilië, Paraguay, en Uruguay) kan later nog eens 100.000 ton bevroren vlees ons land binnenkomen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.