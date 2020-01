Protestactie tegen homofoob geweld verplaatst naar de Kouter Sabine Van Damme

03 januari 2020

18u42 2 Gent Opgelet: de actie die Campagne Rosa zaterdag om 17 uur organiseert naar aanleiding van het geweld tegen twee jongens vlak voor nieuwjaar, is verplaatst naar de Kouter.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om te protesteren op het Sint-Baafsplein, omdat daar het incident met de twee jongens gebeurde. Maar omwille van de aanwezigheid van de kerstmarkt is dat moeilijk. Het valt immers niet te voorspellen hoeveel volk er aanwezig zal zijn op het evenement. Dus wijkt de organisatie in samenspraak met de ordediensten uit naar de Kouter. Er wordt nog steeds opgeroepen om spandoeken en pancartes mee te brengen, en er is ruimte voor getuigenissen. Bedoeling is een krachtig signaal te geven tegen geweld en onverdraagzaamheid.

Afspraak zaterdag om 17 uur, op de Kouter.

