Protest tegen zinloos geweld: “Een slag op het gezicht van een Gentenaar is een slag op het gezicht van alle Gentenaars” Sabine Van Damme

04 januari 2020

18u23 0 Gent Een kleine 500 mensen protesteerden zaterdag aan de Kouter tegen alle mogelijke vormen van geweld tegen anders-geaardheid. De actie kwam er naar aanleiding van het geweld tegen Bruce en Nick op zaterdag 28 december. Verschillende mensen namen het woord.

Mensen van allerlei slag verzamelden om 17 uur aan de kiosk op de Kouter in Gent. Op Facebook was het evenement ‘Gent komt op tegen lgbtqi+ foob geweld!’ gelanceerd. Een kleine 500 mensen kwamen opdagen, sommigen onder hen behoorlijk ‘gay’ uitgedost, anderen opvallend ‘queer’, in regenboogkleuren, of helemaal doorsnee. “Iedereen moet in Gent zichzelf kunnen en mogen zijn”, klonk het op de kiosk. Daar kwamen Bruce en Nick aan het woord, de mannen die vorige week na een feestje in elkaar geslagen werden aan het Sint-Baafsplein. “Zomaar, zonder aanleiding”, zeggen ze. De politie is nog bezig met het onderzoek naar de vechtpartij. “Het onderzoek loopt nog, wij kunnen nog niet officieel stellen dat het om een zaak van gaybashing gaat”, zegt politiewoordvoerster Liesbet De Pauw.

Geen plaats in deze stad

Verschillende mensen namen het woord op de Kouter. Ook burgemeester Mathias De Clercq, hij kreeg applaus. “Een slag op het gezicht van een Gentenaar, is een slag op het gezicht van alle Gentenaars”, zei hij onder meer. Verschillende sprekers maakten ook een politiek statement, tegen rechts, tegen Vlaams Belang en tegen N-VA. “Mensen roepen op tot gay-freezones, bijvoorbeeld in Polen, en de rechtse partijen bij ons verzetten zich daar niet tegen", luidde het bijvoorbeeld. Daarna was er muziek, onder meer van Madonna. De LBGTQI+-gemeenschap (lesbisch, biseksueel, gay, transgender, queer en interseksmensen) voelde zich gesteund door de opkomst op de Kouter. “Wij zijn wie we zijn, en we blijven hier. Wie het daar niet mee eens is, heeft geen plaats in deze stad”, klonk het nog.