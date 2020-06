Propere beeldenstorm: koning Willem I krijgt bord rond zijn nek Sabine Van Damme

29 juni 2020

07u33 0 Gent Nadat het beeld van Koning Leopold II meermaals werd beschadigd en besmeurd, is gisteren ook Koning Willem I aan de Reep aangepakt. Dat gebeurde wel netjes. Actiegroep Voorpost hing een bord om zijn hals met de vraag om onze cultuur te behouden.

Wat Leopold II heeft misdaan is uiteraard overduidelijk. Het laten afslachten van miljoenen Congolezen is op geen enkele manier goed te praten. En dus haalt Gent – weken na heel wat andere steden en gemeenten – het beeld van Leopold II morgen weg aan het Zuidpark. Nochtans waren er ook oproepen om hem net ostentatief besmeurd te laten staan, om de schande een gezicht te geven.

Nu is ook het beeld koning Willem I, dat nog maar een dik jaar aan de Reep staat, betrokken in het debat. Willem I was onder meer de stichter van de Gentse Universiteit, deed heel veel voor de industrie en liet kanalen en wegen aanleggen. Maar hij verrijkte zichzelf en liet de arbeidersklasse verpauperen. En dus staat ook zijn beeld ter discussie. Het extreem rechtse Voorpost heeft het blijkbaar gehad met standbeeldendiscussie. Zij hingen Willem I een pamflet om zijn hals met de oproep ‘Behoud onze cultuur’. Los van de inhoud verdienen ze wel goede punten: het beeld werd niet beschadigd, en de boodschap is niet anoniem. En dat kan van de ‘beeldenstormers’ die het op Leopold II en andere koloniale herinneringen gemunt hebben niet gezegd worden.