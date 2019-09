Projectontwikkelaar die 1,5 miljoen stal van eigen vzw gaat in beroep Wouter Spillebeen

11 september 2019

16u09 0 Gent De Gentse projectontwikkelaar Didier De Witte (72) ging in beroep tegen zijn veroordeling voor grootschalige fiscale fraude. De zaak werd in beroep onmiddellijk uitgesteld.

De bekende projectontwikkelaar die onder meer het Ghent River Hotel in handen heeft, sluisde volgens het parket bijna 1,5 miljoen euro van een vzw door naar zijn persoonlijke rekening. Hij werd in eerste aanleg veroordeeld tot een celstraf van een jaar. De dochter van De Witte werd als medeplichtig beschouwd en werd veroordeeld tot een half jaar cel met uitstel. De projectontwikkelaar ging in beroep tegen de veroordeling. Hij vecht de tenlasteleggingen niet aan, maar zal wel een mildere straf vragen. De zaak werd in het hof van beroep meteen uitgesteld naar 13 november.

De Witte werd in 2011 al veroordeeld omdat hij ondanks de miljoenen op zijn rekening een werkloosheidsuitkering ontving. Hij bekleedde namelijk officiëel geen functie, ook al stond hij gekend als een van de bekendste projectontwikkelaars van Gent. Die veroordeling leverde hem de titel ‘stempelende miljonair’ op.