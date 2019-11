Profiteer mee van een stukje windmolen Sabine Van Damme

08 november 2019

12u29 0 Gent Er komen 3 windmolens op de kruising van de E40 en de E17. Bij één van de drie heeft de stad Gent aandelen, via het Stadsontwikkelingsbedrijf. De stad wil die aandelen nu openstellen, zodat ook burgers een ‘stukje windmolen’ kunnen kopen, om mee te genieten van de opbrengst ervan.

De windmolen in kwestie zou op het Eiland Zwijnaarde komen, en zal deel uitmaken van een project met 3 windmolens. Als dat doorgaat, zorgen die samen voor het verbruik van zowat 8.000 gezinnen. De stad heeft beslist om de aandelen van de windmolen op Eiland Zwijnaarde open te stellen via een coöperatie. Welke coöperatie dat wordt, is nog niet beslist. Daarvoor start de stad nog een selectieprocedure. Wie erop intekent (wat nu dus nog niet kan), zal mee kunnen delen in de opbrengst. Daarnaast wil de stad Gent ook een deel van de opbrengst van de windturbine gebruiken om een fonds voor energieleningen en -premies te spijzen. Zo delen alle Gentenaars in de winst van de windturbine, ook de groepen die het geld niet hebben om te investeren in wind- of zonne-energie.

“Met ons klimaatbeleid willen we zoveel mogelijk zelfvoorzienend worden in de productie van hernieuwbare energie”, zegt milieuschepen Tine Heyse. “Zo verminderen we de afhankelijkheid van externe, vervuilende energiebronnen, en zorgen we ervoor dat de opbrengsten van hernieuwbare energie ook bij burgers en bedrijven uit Gent terechtkomen.”

Volgens de huidige plannen komen de windturbines op het bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde, bij Amcor, en aan de site van UGent aan de Proeftuinstraat, naast Ivago. Om buurtbewoners te informeren gaan er in Gent, Zwijnaarde en Merelbeke infomarkten door. Daar krijgen omwonenden een antwoord op hun vragen over slagschaduw, geluid, procedure, timing en participatie. “Bij de inplanting van de windmolens gaan klimaatbeleid, de leefbaarheid van de buurt en de zorg voor natuur hand in hand”, klinkt het. “Zo worden slagschaduw en geluidsoverlast tot het strikte minimum beperkt, niet alleen door de de keuze voor de locaties, maar ook door op gepaste tijdstippen de windturbines stil te leggen. Ook de impact op vogels en vleermuizen wordt op die manier beperkt.” Bij de beoordeling van de vergunningsaanvragen zullen die maatregelen sterk doorwegen. De eerste beoordeling ligt bij de Provincie Oost-Vlaanderen.

