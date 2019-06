Prof UGent die jonge onderzoeker aanrandde, krijgt 6 maanden cel met uitstel in beroep

Jeffrey Dujardin

20 juni 2019

16u44 36 Gent Een 54-jarige professor aan de UGent en voormalig docent aan Howest in Kortrijk is veroordeeld tot 6 maanden cel met uitstel voor de aanranding van een jonge onderzoeker. Ook is hij vijf jaar zijn burgerrechten kwijt. In eerste aanleg krijg hij nog zes maanden effectief.

De bal ging aan het rollen nadat een wetenschappelijk medewerker bij de UGent ging klagen over de werkwijze van de hoofdlector van de vakwerkgroep industriële automatisatie aan de Kortrijkse hogeschool. Hij stoorde er zich aan dat H. C. tijdens een werkbezoek in november 2012 in het Nederlandse Arnhem naakt rondliep op de hotelkamer en hem aanraakte. Het kwam tot een klacht bij het parket. Verder onderzoek van de Belgische Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk bracht nog gelijkaardige klachten aan het licht, maar die zijn intussen verjaard.

Naakt bed delen

Twee andere klachten dateren ook uit 2012, toen C. aan de slag was bij Howest in Kortrijk, vlak voordat de ingenieursopleidingen bij de UGent geïntegreerd werden. De man, ook bedrijfsleider van een ingenieursbedrijf in Kortrijk, bezondigde zich tijdens werkbezoeken met studenten met de regelmaat van de klok aan ongepast gedrag. Toen er op hotel overnacht moest worden, bleek er telkens maar één kamer met één bed geboekt. Er moest dus samen geslapen worden, maar C. geneerde zich er niet voor om naakt in bed te kruipen of zo in de hotelkamer rond te lopen. Hij maakte ook fijntjes duidelijk dat tegenstribbelen of opmerkingen maken geen goed idee was als ze nog iets van hun verdere carrière wilden maken. “Het ging verder dan wat kietelen aan de voeten”, oordeelde de rechter in in eerste aanleg. “Dat er een zekere vorm van voorbedachtheid was, stemt tot ongerustheid. Dit is buitensporig gedrag.”

In eerste aanleg kreeg C. in 2017 een effectieve celstraf van zes maanden, het hof van beroep besloot om de straf om te zetten naar een straf met uitstel. De beklaagde moet wel nog altijd een schadevergoeding betalen: 1.000 euro aan het slachtoffer en 500 euro aan UGent.