Prof die Oosterweelverbinding uit impasse haalde, biedt tegen september 2020 klaarheid over toekomst van The Loop Erik De Troyer

21 juni 2019

12u18 12 Gent De stad Gent heeft een team samengesteld dat de toekomst van The Loop moet uitstippelen. Het gaat om hoogleraar Alexander D’Hooghe (bekend van zijn werk voor de overkapping van de Antwerpse ring), een studiebureau en een advocatenkantoor. Zij zullen ten vroegste in september 2020 met een toekomstvisie komen.

De stad gaf in 2010 groen licht voor het ‘Design Outletcenter’ op The Loop. Dat moest een enorm winkelcomplex worden waar een 100-tal kledingmerken hun oude collecties aan de man brachten. Het kwam echter maar niet tot een akkoord tussen Banimmo en McArthurGlen enerzijds en de stad anderzijds. In oktober 2017 besliste de stad om het project definitief te begraven. Het politiek draagvlak was er niet meer. Enerzijds omdat de stad geen massa wagens naar Gent wou lokken, anderzijds omdat zo’n shoppingcentrum concurrentie voor de winkels in de binnenstad zou zijn. Het einde van het project kwam er zeer tegen de zin van de projectontwikkelaars die in totaal 225 miljoen euro wilden investeren in het project. Opmerkelijk. De stad Gent kreeg na het opblazen van de plannen voor het Design Outletcenter geen schadeclaims van de projectontwikkelaars en kwam er dus goedkoop vanaf.

Sindsdien is het onduidelijk wat er met The Loop moet gebeuren. Een groot winkelcomplex is sowieso uitgesloten. Maar wat dan wel? Unizo en het Gents Milieufront stelden al een eigen voorstel op met centraal een grote markt- en distributiehal voor landbouwproducten uit de regio.

Er moet ruimte zijn voor wonen, groen, winkels, vrije tijd en kantoren. En ook over mobiliteit moet nagedacht worden Sami Souguir (Open Vld)

“Wat er precies aan The Loop komt, staat volledig open”, zegt schepen van stadsontwikkeling Sami Souguir (Open Vld). “We hebben het team alle insteken meegegeven die al uit het publiek debat zijn gekomen. Denk maar aan het voorstel van Unizo en het GMF of besprekingen in werkgroepen. De bedoeling is dat alles past in het kader dat voor The Loop werd uitgestippeld. Dus met ruimte voor wonen, groen, winkels, vrije tijd en kantoren. Dat moet nu verenigd worden tot één toekomstvisie. Ook qua mobiliteit moet er nagedacht worden. Dat geldt dan zowel voor fiets, openbaar vervoer en auto. Alle betrokken partijen zullen inspraak krijgen in het proces.”

Verschillende eigenaars

Het team in kwestie bestaat uit drie bedrijven. Enerzijds is er ORG Urbanism van hoogleraar architectuur Alexander D’Hooghe. Hij voerde al verschillende grote projecten uit, van China tot de VS. Hij slaagde er ook in iedereen tot een akkoord te brengen over de Oosterweelverbinding in Antwerpen. ORG wordt bijgestaan door studiebureau LiPS en advocatenkantoor Rasschaert. Dat er een advocatenkantoor ingeschakeld wordt, heeft te maken met de complexe materie. De percelen van The Loop zijn bijvoorbeeld eigendom van verschillende spelers.