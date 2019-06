Proefproject tegen watertekort: bemalingswater uit bouwputten verplicht opvangen en verdelen Sabine Van Damme

20 juni 2019

06u14 0

“Het watertekort in ons land is een schromelijk onderschat probleem”, zegt milieuschepen Tine Heyse. “Daarom starten we deze zomer een proefproject. Alle bouwwerven zullen verplicht hun bemalingswater moeten opvangen en ter beschikking stellen van de buurt, de brandweer, Ivago en de groendienst.”

Het proefproject wordt deze zomer al opgestart. “We kregen vorige zomer veel reacties van mensen die zelf zuinig moesten omspringen met water, maar anderzijds zagen dat bij werken massa’s water gewoon in de riool werd geloosd”, zegt Tine Heyse. “Daarom wordt het deze zomer verplicht om tijdens periodes van droogte op bouwwerven het bemalingswater op te vangen in een bufferbad. Bij droogte-code oranje zullen alle bouwwerven een bufferbad moeten voorzien. Voor eengezinswoningen gaat het om ene bad van minstens 1.000 liter. Daarop moet een kraantje zijn aangebracht, en de mededeling ‘niet geschikt voor menselijke consumptie’. Grotere bouwwerven, waar op of langs het perceel tankwagens kunnen staan, moet een bufferbat van minstens 8.000 liter zetten.”

Bij bouwwerken wordt aan ‘bronbemaling’ gedaan, waarbij het grondwater wordt opgepompt en afgevoerd, om de grondwaterspiegel tijdelijk te verlagen tijdens de duur van de werken. Dat opgepompte water wordt afgevoerd via de riolering, en dringt dus niet terug in de bodem. “Maar nu willen we dat water dus laten opvangen en hergebruiken”, zegt Heyse. “Het opgevangen water moet dan ter beschikking gesteld worden van buurtbewoners. Zij kunnen dan voor allerlei doeleinden dat opgepompte water gebruiken, in plaats van drinkwater, denk maar aan het vullen van de regenwaterput, sproeien van planten of de auto wassen. De grote bufferbaden kunnen dan gebruikt worden door de brandweer, de groendienst en andere professionele gebruikers. Bij grote werven kunnen we bekijken of beide systemen, een bufferbad voor buurtbewoners én een bufferbad voor professionele gebruikers, mogelijk zijn.” Na de zomer wordt het proefproject geëvalueerd.

Volgens een studie de Heyse opvoerde, wordt het waterprobleem in ons land schromelijk onderschat. “De waterbeschikbaarheid in aantal kubieke meter per inwoner per jaar is in ons land één van de laagste van Europa. Droogte is hier een prangend structureel probleem, enerzijds omdat het gewoon minder regent, anderzijds omdat door de massale verharding het regenwater niet meer in de grond kan dringen. Bovendien wordt ook heel veel grondwater opgepompt, door particulieren, door de industrie en de landbouw. Iedereen denkt dat na de droge zomer van vorig jaar alles weer ok is, maar dat is niet zo. In maart, april en mei was het opnieuw uitzonderlijk droog, er viel de helft minder regen dan gemiddeld. We hebben dus écht een probleem.”

En daarom wil Heyse meer doen dan crisiscommunicatie bij code geel en oranje, waarbij dan opgeroepen wordt om zuinig om te springen met water. “Eigenlijk moeten we permanent sensibiliseren. In Gent zetten we al in op vergroening en ontharding van de ondergrond. Het proefproject met het bemalingswater past in dat kader.”