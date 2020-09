Proefproject met matten in de Lieve moet historische vervuiling oplossen Sabine Van Damme

18 september 2020

17u51 0 Gent De Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM is bezig met een opmerkelijk project. In de Lieve in Wondelgem worden enorme matten gelegd. Die zinken naar de bodem en schermen zo het oppervlaktewater af van het verontreinigde slib, maar helpen die vervuiling ook afbreken.

De Lieve was ooit een belangrijke waterloop tussen Gent en het Zwin, maar raakte in onbruik toen er diepere kanalen werden gegraven. De stad wil de waterloop weer opwaarderen. Maar bij de uitbaggering vorig jaar bleek tussen de Watlingtonstraat en de Durmeschipstraat een sterkte verontreiniging de bodem te zitten. Het gaat om teerhoudende producten, afkomstig van een fabriek die er tot in de jaren ’90 stond. OVAM past nu een nieuwe techniek toe met water doorlatende matten, gevuld met natuurlijke materialen. Die worden in de rivierbedding gelegd en zakken tot op de boden. Daar blijven ze 5 tot 10 jaar liggen. Ze houden de verontreiniging vast op de bodem, zodat die niet meer in het water terechtkomt, en breken ook een deel van de vervuiling af. Later zal er nog verder gesaneerd worden. Het gaat om een proefproject van Vlaamse en Nederlandse ondernemingen samen, met financiële steun van beide landen. “Dit is de enige waterloop die in handen is van de stad”, zeggen schepenen Tine Heyse en Filip Watteeuw. “Dit is een belangrijk experiment, dat een perspectief kan bieden voor andere vervuilde waterlopen in de toekomst. OVAM heeft als doelstelling om tegen 2036 alle historisch vervuilde plekken gesaneerd te hebben.”