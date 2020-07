Proefpanel gestart na protest tegen koffie in Gentse rusthuizen Jill Dhondt

09 juli 2020

20u22 0 Gent Het protest was groot in de Gentse rusthuizen nadat het vertrouwde koffiemerk werd ingeruild voor een fairtrade variant. Daarom besloot het stadbestuur om blinde proefsessies te organiseren, op zoek naar een alternatief. Vandaag kwam het eerste panel samen.

Jarenlang werd koffie van Douwe Egberts geserveerd in de vijf woonzorgcentra van het Gentse OCMW. Enkele weken geleden kwam daar verandering in, en werd overal fairtradekoffie ingevoerd. Tot ongenoegen van de bewoners: sommigen schakelden over naar cola, anderen plaatsen een eigen koffie-apparaat op de kamer. Het stadsbestuur nam de klacht ter harte, en vroeg de cateraar meteen om andere faitrade koffies in beeld te brengen. De volgende stap was een proefpanel op poten zetten.

De eerste sessie vond vandaag plaats in het woonzorgcentrum Het Heiveld in Sint-Amandsberg. Vijf bewoners en enkele personeelsleden kregen elk zes koffies voorgeschoteld door een barista. Daaruit mochten ze hun persoonlijke favoriet kiezen. De soort en naam van de koffie werd verborgen gehouden. Volgende week volgen er nog proefpanels in andere rusthuizen. Pas erna zal bekend worden gemaakt welke soort het meeste stemmen kreeg. Het proefpanel in Het Heiveld ging alvast voor ‘nummer 5’.

“Ik ben blij dat de mensen in Het Heiveld alvast enthousiast waren over één van de voorgestelde koffies”, reageert bevoegd schepen Rudy Coddens. “Maar we wachten ook de mening van de andere proefpanels af. Ik ben ervan overtuigd dat we samen een lekkere (h)eerlijke koffie vinden.”