Productie van eerste volledig elektrische XC40 Volvo start vandaag Wietske Vos Sabine Van Damme

31 augustus 2020

17u04 0 Gent De allereerste volledig elektrische XC40 komt maandag op de lijn bij Volvo Gent. In de loop van de maand september moeten de eerste exemplaren van het model bestemd voor de consumenten, van de band rollen.

Bij autoliefhebbers wordt reikhalzend uitgekeken naar het nieuwe elektrische Volvo-model, dat vorige herfst al werd voorgesteld. De leiding van Volvo Gent was bijzonder trots dat het model in Gent wordt gebouwd en hoopt daarmee de werkzekerheid voor de Gentse fabriek te verstevigen. De fabriek investeert alvast stevig in de bouw van het nieuwe model: zo werd aan de ingang van de fabriek in Gent een volledig nieuwe batterijfabriek gebouwd, speciaal voor de nieuwe XC40.