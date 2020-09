Proces tegen oplichtster vandaag ingeleid, 75 slachtoffers stelden zich burgerlijke partij. Dylan Vermeulen

09 september 2020

10u19 0

Vandaag is in Gent het proces tegen Elisabeth C. ingeleid. De meester oplichtster maakte de voorbije jaren verscheidene slachtoffers. In Brugge werd ze reeds veroordeeld tot 8 maanden cel en een geldboete van 1.600 euro voor flessentrekkerij. Ze boekte verschillende kamers en ging uitgebreid tafelen, zonder haar rekeningen te betalen.

Ook in Gent maakte de oplichtster reeds verschillende slachtoffers. In Gent lichtte ze verschillende muziekbands op, waaronder Tin Soldiers in the Underwoods en Vagabundos. Ook verschillende particulieren werden bestolen door de dievegge, die via haar evenementenbureau Fabulously Delicious voor duizenden euro’s aan laptops en toebehoren huurde, zonder de rekeningen te betalen. Wanneer haar gevraagd werd naar een betaalbewijs, legde ze een vervalst document voor.

25 november volgt de uitspraak.