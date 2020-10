Proces rond overval waarbij juwelier één dader doodschoot start maandag

Gent

Voor de correctionele rechtbank in Gent start maandag het proces rond de overval op een juwelierszaak in Oostakker in juli 2018, waarbij één van de verdachten doodgeschoten werd door de juwelier . Het onderzoek of de juwelier handelde uit wettige zelfverdediging loopt nog, maar een verdachte moet zich nu al verantwoorden voor de hold-up.