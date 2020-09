Proces rond dodelijk ongeval Nikita (16) eindelijk van start, maar werken aan zwart kruispunt uitgesteld tot begin 2021 Dylan Vermeulen

07 september 2020

19u19 0 Gent/Oostakker Ruim 2,5 jaar na het Ruim 2,5 jaar na het ongeval waarbij Nikita Everaert (16) het leven liet, gaat morgen het proces van start. De trucker die haar aanreed, moet uitleggen waarom hij haar niet opmerkte. Ondertussen werden de werken aan zwarte kruispunt op de Antwerpsesteenweg nog maar eens uitgesteld. De werken starten nu begin 2021, staat te lezen op de website van Agentschap Wegen en Verkeer.

Even terug naar 19 februari 2018. Zoals elke dag fietste Nikita Everaert (16) van haar huis in Destelbergen naar school, EDUGO in Lochristi. Op het kruispunt van de Antwerpsesteenweg met de Orchideestraat rijdt ze rechtdoor wanneer ze een groen licht krijgt. Een trucker die rechts wil inslaan, merkt haar te laat op en reed haar aan. Het 16-jarige meisje heeft geen schijn van kans en overlijdt ter plaatse.

Geen dodehoekongeval

Van een dodehoekongeval was volgens het parket geen sprake, want volgens de vaststellingen van de verkeersdeskundige had de trucker Nikita kunnen en moeten zien. Normaal gezien zou de rechtszaak rond het ongeval op 17 maart plaatsgevonden hebben, maar door de coronamaatregelen werd deze verplaatst naar 8 september. Het belooft een emotionele dag te worden, want het is de eerste keer dat de ouders van Nikita oog in oog komen te staan met de bestuurder van de vrachtwagen. Ze zullen worden bijgestaan door advocaat Jef Vermassen. De moeder en zus van Nikita zullen beiden een brief voorlezen tijdens het proces.

Zwart kruispunt

Naast de uitstel in de rechtbank, werden ook de werken aan het kruispunt uitgesteld. Het zwarte kruispunt zou normaal gezien deze zomer worden aangepakt, maar op de website van Agentschap Wegen en Verkeer staat te lezen dat deze pas in het voorjaar van 2021 aangevat zullen worden. De werken zijn opgedeeld in 2 fasen. In een eerste fase zullen de nutsmaatschappijen de leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecommunicatie vernieuwen. In de zomer van 2021 gaan de weg en rioleringswerken van start. Specifiek voor fietsers heeft men volgende maatregelen genomen: de kruispunten van de N70 met de op- en afritten van de R4 worden uitgerust volgens het principe van vierkant groen. Dit betekent dat er een aparte groenfase komt voor fietsers om in alle richtingen tegelijkertijd over te steken. Fietsers zullen dus zowel de N70, als de zijstraten van de N70 kunnen oversteken terwijl alle gemotoriseerd verkeer rood heeft.