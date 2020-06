Problemen bij terugbetaling Van Eyck-tickets: “Ons systeem dacht dat het een cyberaanval was” Erik De Troyer

18 juni 2020

17u05 0 Gent Iedereen die nog wachtte op een terugbetaling voor de MSK-tentoonstelling over Van Eyck kreeg woensdag een mail van het MSK om de terugbetaling te regelen. Door de vele aanvragen viel de server echter uit. “Door de grote drukte dacht onze firewall dat het om een cyberaanval ging”, zegt schepen van cultuur Sami Souguir (Open VLD). Intussen werkt het terugbetalingssysteem opnieuw.

De tentoonstelling moest door de coronacrisis de deuren vroegtijdig sluiten. Zo’n 144.000 verkochte tickets konden daardoor niet gebruikt worden. Het MSK en de stad hadden wat geduld gevraagd van wie een ticket had gekocht, tot de verzekeringskwestie geregeld was. “Er liepen veel vragen binnen en we konden de mensen ook niet tot na de zomer laten wachten. Daarom heeft de raad van bestuur van het museum het licht op groen gezet voor een terugbetaling van alle niet-gebruikte tickets. De gesprekken met de verzekeraar lopen nog.”

Toen de mails woensdag werden verzonden, zorgde dat voor een crash van de website. “We kregen tot 40 bezoekers per seconde en daar was onze server niet op voorzien. Bovendien sloot onze firewall alles af uit vrees voor een cyberaanval. Intussen werkt het systeem opnieuw”, aldus Souguir.