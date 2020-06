Pro Belgica legt bloemen neer bij beeld Leopold II dat morgen verdwijnt: “Niet alles wat hij deed was slecht” Sabine Van Damme

29 juni 2020

20u03 3 Gent Vier mensen van de Oost-Vlaamse afdeling van de vaderlandslievende vereniging Pro Belgica hebben bloemen neergelegd bij het borstbeeld van Leopold II bij het Zuidpark. Dat beeld wordt morgen verwijderd, en daarom wilde de vereniging ook nog even in de kijker stellen dat niet alles wat Leopold II deed, slecht was. “Hij heeft bijvoorbeeld de kinderarbeid afgeschaft, en nachtwerk voor vrouwen verboden.”

Met vier waren ze, de mensen van Pro Belgica. “We mochten hier geen ruchtbaarheid aan geven want manifestaties zijn nog steeds verboden”, klinkt het. “Maar we wilden vandaag nog bloemen leggen aan zijn beeld, dat morgen wordt verwijderd. Want niet alles wat deze koning heeft gedaan, was slecht”, zeggen voorzitter Anne-Françoise Gavel, ere-voorzitter Peter Broos, secretaris Joris Vermeulen en Jean-Pierre Bouckaert.

“Uiteraard keuren wij de wandaden niet goed. Maar het handen afkappen, dat deden de Arabische slavendrijvers. Leopold was niet zelf verantwoordelijk voor de genocide. Hij heeft veel goed gedaan ook. Hij heeft Brussel, Koekelberg en Oostduinkerke gebouwd. Hij heeft kinderarbeid voor kinderen jonger dan 12 afgeschaft. Hij heeft ook het oprichten van de syndicaten toegelaten en het nachtwerk voor vrouwen tot 21 afgeschaft.”

“Uiteraard zijn wij ook tegen racisme. Maar mocht met het verwijderen van dit beeld alle racisme en geweld uit de wereld verdwijnen, dan haalden we het zelf weg. Alleen is dat niet zo. Uiteraard moet het debat over racisme gevoerd worden. Maar door de polemiek van Black Lives Matter is er nu een beeldenstorm ontstaan, en dat is niet ok. We moeten de geschiedenis van ons land niet verloochenen. Overigens, ook het vernielen en beschadigen van beelden is niet ok. Wie hier verf komt over gieten, zou beter eerst de geschiedenisboeken lezen.”