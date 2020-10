Privébussen versterken De Lijn tijdens schoolspits vanaf maandag: 190 extra ritten per week Cedric Matthys

02 oktober 2020

14u59 9 Gent Ook in Gent krijgen de bussen van De Lijn vanaf maandag versterking van privébussen. Sinds de start van het schooljaar voelden sommige reizigers zich niet meer veilig omdat ze te dicht op elkaar gepropt zaten. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) trok daarom 12,5 miljoen euro uit om extra bussen in te leggen.

Op heel wat lijnen van De Lijn in Gent gaan vanaf maandag ook privébussen rijden. Als sinds de start van het schooljaar pleiten virologen voor de inzet van meer bussen op schoolverbindingen. De voertuigen zitten volgens hen te vol waardoor het coronavirus zich te gemakkelijk kan verspreiden. De openbaarvervoermaatschappij reed al op volle capaciteit, maar dat bleek niet te volstaan. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) trok daarom 12,5 miljoen euro uit om over heel Vlaanderen autocarbedrijven aan te trekken. Doordat zo goed al alle schooluitstappen geschrapt zijn en de reissector zwaar getroffen is door de coronacris, staan maar liefst 1.700 voertuigen stil. Peeters wil met het geld deze capaciteit inzetten.

Mondmasker verplicht

In totaal worden op weekbasis in Gent 190 extra ritten gereden. De privébussen rijden achter de bussen van De Lijn. Ze volgen exact dezelfde route en stoppen aan dezelfde haltes. Ze zijn te herkennen aan het label ‘versterkte rit’. Pas als het op de bussen van De Lijn druk wordt, kan er worden opgestapt op de autocar. Ook hier stappen de reizigers achteraan op, is een mondmasker verplicht voor iedereen ouder dan 12 jaar, en moet je beschikken over een geldig vervoerbewijs.

Hoeveel de extra ritten in Gent kosten, kan De Lijn moeilijk achterhalen. Enkel de Gentse buslijnen uitsplitsen uit het volledige bedrag zou te veel werk vragen. Daarenboven kan het aantal ritten nog toenemen. “Nu de winter voor de deur staat”, legt woordvoerster Anneliese Meynaerts uit, “zou het kunnen dat meer scholieren hun fiets inruilen voor de bus. We gaan daarom goed bekijken op welke lijnen het nog steeds druk is en spelen hierop in. We volgen de situatie op de voet.”