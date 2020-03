Private verhuurders reageren op huurvermindering voor studenten Jill Dhondt

31 maart 2020

17u47 0 Gent Studenten die hun homes moesten verlaten van de UGent, hoeven maar de helft van hun huurgeld te betalen in april. Die beslissing doet echter de vraag rijzen: wat met private verhuurders van studentenkoten? Schepen van onderwijs Elke De Cruynaere kan niemand verplichten, maar vraagt aan kotbazen om solidair te zijn. Sommigen doen dat alvast, door geen verbruikskosten aan te rekenen de komende maand.

Upkot is één van de grote verhuurders van studentenkoten in Gent. Om tegemoet te komen aan hun 2500 huurders, hoeft geen enkel van hen verbruikskosten te betalen de komende maand. “Dat komt neer op 75 tot 90 euro per student”, geeft Nele Van Damme, co-manager van Upkot, aan. “Daarbovenop zal er een extra tegemoetkoming komen voor de meest kwetsbare huurders. Dat is dan voor huurders wiens ouders in een precaire situatie zitten door de maatregelen, of voor studenten die zelf hun kot moeten betalen en hun vaste studentenjob zijn kwijtgespeeld. Hoeveel we gaan tussenkomen in de huur, moeten we nog bekijken.” De studenten zullen gecompenseerd worden als ze bewijs kunnen voorleggen dat ze in aanmerking komen, ongeacht of ze hun kot verlaten hebben of niet. “We hebben niemand verplicht naar huis gestuurd. Wie naar huis wou, mocht dat doen. Wie op kot wou blijven, mocht dat ook, zolang ze afstand nemen tegenover elkaar.”

Schepen van onderwijs, Elke Decruynaere, hoopt dat meer kotbazen solidair zullen zijn naar studenten toe. “Het zou een mooi signaal zijn, mochten ze rekening houden met de omstandigheden”, zegt ze. “Huur betalen gaat voor veel studenten een lastige zaak worden. Veel van hen betalen hun eigen huur, zonder hulp van hun ouders. Dat zijn geen misse prijzen. Doordat velen hun studentenjob niet meer kunnen uitoefenen, zien ze zwart zaad.” Decruynaere geeft aan dat ze niemand kan dwingen om de huur te verminderen. “Het is een beslissing die ze zelf moeten nemen, maar we zouden het wel waarderen.”

Wat met kleine spelers?

Robin Vande Vyver (20), student Fysica en Sterrenkunde, kreeg een korting aangeboden van zijn huurbaas. “Normaal betaal ik 540 euro per maand, verbruik inbegrepen. Vandaag liet mijn huisbaas me weten dat ik een korting van 150 euro krijg voor de maand april. Daarnaast heeft hij beloofd dat de huurprijs niet zal stijgen volgend jaar. Ik ging zelf nog vragen naar een compensatie, maar mijn huisbaas is me voor geweest. In mijn vriendenkring heeft nog bijna niemand een korting ontvangen, hoewel dat voor sommigen een probleem kan worden. Nu ze hun studentenjob kwijt zijn, en hun ouders technisch werkloos, wordt het allemaal wat krapper. Ze lieten me wel weten dat ze hun huisbaas gingen aanspreken.”

Piet Van Moorhem en Stefaan Van Steenberge besloten alvast dat hun huurders geen verbruikskosten moeten betalen de komende maand. “Ik heb zelf een restaurant dat verplicht moet sluiten tot midden april”, zegt Stefaan. “Intussen krijg ik wel kortingen, waardoor ik dacht: waarom zouden mijn studenten dat niet verdienen?” Beide spelers zien het zeker zitten om een tegemoetkoming te doen tegenover hun studenten, maar een volledige kwijtschelding van de huur is niet mogelijk. “We moeten nog steeds een inkomen hebben om de lopende kosten te kunnen betalen”, zegt Piet. “Onze verzekeringen en belastingen blijven spijtig genoeg doorlopen.”