Prioriteiten De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

18 september 2020

Ons stadsbestuur besliste onlangs om parkeerboetes in Gent duurder te maken. Als u vergeet of het vertikt om te betalen, dan krijgt u voortaan een boete van 40 euro toegestuurd. Als u met een oude auto de LEZ binnenrijdt, dan krijgt u een nog hogere boete. Bij de stad weten ze dat u die overtreding gemaakt heeft omdat u bij het binnenrijden gefilmd wordt. De kans dat u wegkomt zonder een straf is onbestaande, het Gentse systeem om automobilisten te beboeten is waterdicht. Als u in de buurt van het Ledebergse Centrumplein woont, dan wordt u met de regelmaat van de klok getrakteerd op vandalisme. Daar is de kans groot dat uw kleuter zich in de zandbak snijdt aan glasscherven en dat uw hond zich bij het snuffelen prikt aan een drugsnaald. Als u daar iets van zou zeggen tegen de gegroepeerde lieverdjes die deze overlast veroorzaken, dan kunt u ervaren hoe het is om een baseballknuppel tegen het hoofd te krijgen. Op het Centrumplein hangen geen camera’s want dat vinden ze bij het stadsbestuur niet goed voor de privacy. De 2 camera’s die de rivaliserende drugbendes in de Brugse Poort in het oog moesten houden, zijn intussen ook al lang weer weg voor diezelfde reden. De camera’s die automobilisten een boete aansmeren, blijven hangen. Als u met de auto rijdt, heeft u geen recht op die privacy. Er worden 4 extra straathoekwerkers ingezet om rondhangende jongeren te overtuigen om naar school te gaan. Hun ouders het kindergeld afnemen als ze blijven spijbelen, zou te repressief zijn in onze progressieve stad. Klachten tegen onze politie worden ernstiger onderzocht dan de misdrijven waartegen onze agenten optreden. Als automobilisten zo rigoureus worden aangepakt, waarom kan dat dan niet tegen diegenen die de boel echt verzieken? Waar liggen de prioriteiten van dit stadsbestuur?