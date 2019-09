Prinses Astrid en Basil (10) openen samen virtuele revalidatieloopband in UZ Gent: “Patiënten overwinnen bewegingsangst in virtuele omgeving” Yannick De Spiegeleir

06 september 2019

17u39 0 Gent In aanwezigheid van Prinses Astrid heeft de 10-jarige Basil vandaag in het UZ Gent het gloednieuw platform ‘Smart Space’ voor nieuwe zorgtechnologieën in gebruik genomen. Blikvanger is de GRAIL, een revalidatiesysteem dat lopen traint en meet in een uitdagende virtueel leefomgeving. “De komende drie jaar gaan we dit systeem vooral inzetten voor amputatiepatiënten en patiënten met een hersenletsel”, zegt revalidatiearts Ruth Van Der Looven.

Als 2-jarige werd Basil getroffen door een herseninfarct en raakte de rechterhelft van zijn lichaam verlamd. De afgelopen acht jaar timmerde de intussen 10-jarige jongeman hard aan zijn herstel. GRAIL, een gloednieuw revalidatiesysteem dat recent in het UZ Gent in gebruik werd genomen, opent nu nieuwe mogelijkheden. Op een loopband en met sensoren verbonden aan zijn ledematen oefent Basil zijn motoriek door vogels te ontwijken op een loopbrug of met een auto over een virtueel parcours te rijden.

De loopband kan hellen en dalen en ook zijwaarts bewegen. Een projector bovenop de loopband zorgt ervoor dat de virtuele omgeving tot op de band doorloopt. “In de veilige setting van de revalidatieruimte brengen we virtuele omgevingen binnen die net zo levensecht en onvoorspelbaar zijn als de dagelijkse leefwereld van patiënten”, licht revalidatiearts Van Der Looven toe. “Patiënten overwinnen zo hun bewegingsangst, bouwen vertrouwen op en verleggen hun grenzen.”

Prinses Astrid was onder de indruk van de prestatie van Basil en vertrouwde hem toe dat ze kinderen een warm hart toedraagt. “Het doel van de revalidatie is dat mensen ondanks hun beperkingen weer volop aan de samenleving deelnemen, tuis, op het werk of op school”, vertelt hoofdergotherapeut Lode Sabbe. “Zo kan je de loopband zelfs laten struikelen om je te leren hoe je best je evenwicht herstelt. Een veiligheidsvest voorkomt daarbij dat je valt.”

Realtimebewegingsanalyse

Onder de loopband zitten twee drukplanten die gedetailleerd de druk- en schuifkrachten in kaart brengen. “Camera’s volgen voortdurend de bewegingen. Al deze informatie wordt in real time verwerkt en geprojecteerd zodat de patiënt meteen ziet wat hij doet. Dat levert ook waardevolle data op voor wetenschappelijk onderzoek.”

De toekomst van Smart Space

Het wetenschappelijk onderzoek moet in de toekomst bijdragen aan de behandeling van andere patiënten zoals bij de revalidatie van parkinsonpatiënten, het beter uitlijnen van knieprothesen bij kankerpatiënten of gerichte visuele stimulatie bij mensen met een netvliesprothese.