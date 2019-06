Prins Laurent brengt bezoek aan Bijenfeest Huis van Kina Yannick De Spiegeleir

16u20 7 Gent In het Huis van Kina en de tuin van Sint-Pietersabdij wordt vandaag het startschot gegeven voor de ‘Week van de Bij’ met een grote bijenfeest. Een opgemerkte gast was Prins Laurent die onder meer kwam luisteren naar de uiteenzetting van een imker.

Door de ogen van een bij kijken met een VR-bril, het Blije Bijenlied zingen of textiel bedrukken met kleurrijke bloemen. Het zijn maar enkele van de vele activiteiten waaraan je vandaag kan deelnemen op het Bijenfeest. Het programma sprak blijkbaar ook tot de verbeelding van Prins Laurent die vandaag een bezoek bracht aan het evenement in Gent. De broer van Koning Filip kreeg een rondleiding van schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) en een medewerker van het museum die verkleed was als Leo Michel Thiery: de stichter van de Wereld van Kina.